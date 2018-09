Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

19 Eylül Gaziler Günü için Muğla'nın Menteşe ilçesinde tören düzenlendi. Şehitler anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunduğu törene Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Sezai Kanlıyer, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Jandarma Uzman Çavuş Metin Gülay yaptı. Gülay konuşmasında, “Bu kutsal vatan toprakları üzerinde, şanlı bayrağımız altında birlik ve beraberliğimizi bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyorsak, tüm bunları kutsal değerler uğruna can veren aziz şehitlerimize ve kanlarını döken kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Bizler atalarımızdan öğrendiğimiz gibi vatanımız uğruna ölüme koştuk. Ant içeriz ki gazilik unvanımızı iftiharla taşıyacak, yeminimizin her zaman arkasında olacağız. Al bayrağımızın göklerde dalgalanması için yeniden bedel ödemeye de her zaman hazırız” dedi.