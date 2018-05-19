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19 Mayıs 2018 13:31

Muğla’da 19 Mayıs kutlaması

Muğla’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk töreninin ardından Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Muğla’da 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs 2018 13:31

Binlerce kişi ile Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş Atatürk Stadyumu’nda son buldu. Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinliklerde, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu tarafından Marş Konseri verildi. Ardından 19 Mayıs koreografisi lirik dans, taekwondo gösterisi, halk oyunları gösterisi, Aikido gösterisi, güreş gösterisi ve okçuluk gösterisi seyircilerden alkış aldı. Program bisiklet ekibinin Samsun Valisinden teslim aldığı bayrağı Muğla Valisi Esengül Civelek’e teslim etmesi ile sona erdi.


MİLLİ SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ


Muğla’da gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında milli sporcular ödüllendirildi. 15-17 yaş yıldızlar kategorisi Türkiye Güreş Şampiyonası birincisi Ramazan Tekin, Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası birincisi Beyza Çelik, Çek Cumhuriyeti’nde Türkiye’yi temsil edecek Okçuluk Milli Takım Sporcusu Taner Eren, 23’üncü Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası ikincisi Elenaz Arslan, Okçuluk Türkiye Gençlik Kupası 2. ayak yarışları birincisi Emircan Haney ve U16 Hokey Avrupa Şampiyonası takım üçüncüsü Elif Bacak ödüllerini protokol üyelerinden aldı.




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