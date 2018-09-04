Muğla’da 2 kişiden birisi araç sahibi

Otomobil sayısı yüzde 4,6 arttı.

Otomobil sayısı 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 205 bin 038 oldu. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 205 bin 038 adet otomobil, 9 bin 935 adet minibüs, 4 bin 460 adet otobüs, 71 bin 087 adet kamyonet, 9 bin 375 adet kamyon, 155 bin 527 adet motosiklet, 32 bin 612 adet traktör ve 1070 adet özel amaçlı araç bulunduğu öğrenildi.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,5 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 110 adet ile otomobilde gerçekleşti.

11 bin 115 aracın devri yapıldı

2018 yılı Temmuz ayında Muğla’da toplam 11 bin 115 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 bin 957 adet ile otomobil yer alırken, ardından 1920 adet ile motosiklet ve 1549 adet ile kamyonet geldi.