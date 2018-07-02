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02 Temmuz 2018 17:28

Muğla’da 2 kişiye 1 araç düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Muğla’da 2 kişiye 1 araç düşüyor

02 Temmuz 2018 17:28

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’nın toplam araç sayısı 486 bin 519’a ulaştı.


2017 yılı Mayıs ayında Muğla’nın toplam araç sayısı 464 bin 050 iken, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında bir artış yaşandı ve araç sayısı 486 bin 519’a ulaştı.


Otomobil sayısı yüzde 5,5 arttı


Otomobil sayısı 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 204 bin 713’e ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 204 bin 713 adet otomobil, 9 bin 986 adet minibüs, 4 bin 490 adet otobüs, 70 bin 728 adet kamyonet, 9 bin 339 adet kamyon, 153 bin 761 adet motosiklet, 32 bin 441 adet traktör ve 1061 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülüyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,6 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 10 bin 666 adet ile otomobilde gerçekleşti.


10 bin 751 aracın devri yapıldı


2018 yılı Mayıs ayında Muğla’da toplam 10 bin 751 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 bin 364 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 047 adet ile motosiklet ve 1550 adet ile kamyonet geldi.




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