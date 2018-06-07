Muğla’da 2017 yılında 5 bin 585 kişi öldü

Türkiye’de ise yaşamını yitirenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 2017 yılında 425 bin 781 kişiye ulaştı.

- Muğla’da ölenlerin yüzde 55,6’sı erkek

Muğla’da 2017 yılında ölenlerin yüzde 55,6’sı (3 bin 106 kişi) erkek ve yüzde 44,4’ü (2 bin 479 kişi) kadın olduğu belirlendi.

Ayrıca Muğla’da 2017 yılında ölenlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, toplam ölümlerin yüzde 56,4’ü (3 bin 148 kişi) 75 yaş ve üzeri yaş grubunda gerçekleşti. En az ölüm ise yüzde 0,2 (11 kişi) ile 5-9 yaş grubunda gerçekleşti.

- Muğla’da 2017 yılında bebek ölümü sayısı 72

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı Muğla’da 2017 yılında binde 6 oldu. Bu değerle Muğla kaba ölüm hızında Türkiye genelinde 44. sırada yer aldı.

Belli bir yıl içinde her bin canlı doğum basına düsen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı ise 2017 yılında Muğla’da binde 6,5 olarak gerçekleşti. Bu değerle Muğla bebek ölüm hızının en yüksek olduğu 70. il oldu. Türkiye genelinde 11 bin 849 bebek ölümü gerçekleşirken, bebek ölüm hızı binde 9,2 oldu.