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18 Haziran 2018 10:10

Muğla’da 24 Haziran’da 724 bin 911 kişi oy kullanacak

-Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Muğla’da 24 Haziran’da 724 bin 911 kişi oy kullanacak

18 Haziran 2018 10:10

Dönem Milletvekili seçimlerindeki seçmen ve sandık sayısını açıkladı. Buna göre Muğla’da 724 bin 911 seçmen 24 Haziran’da sandık başına gidecek.



Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen bilgiye göre 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Muğla’da toplam 2 bin 244 sandıkta 724 bin 911 seçmen oy kullanacak. Muğla’nın ilçe verileri değerlendirildiğinde ise, Bodrum’da 375 sandıkta 130 bin 972 kişi , Dalaman’da 91 sandıkta 28 bin 543 kişi, Datça’da 57 sandıkta 18 bin 421, Fethiye’de 332 sandıkta 114 bin 34 kişi, Kavaklıdere’de 28 sandıkta 8 bin 252, Köyceğiz’de 89 sandıkta 27 bin 400 kişi, Marmaris’te 197 sandıkta 68 bin 498, Menteşe’de 256 sandıkta 82 bin 484 kişi, 357 sandıkta Milas’ta 108 bin 154, Ortaca’da 111 sandıkta 36 bin 666, Seydikemer’de 156 sandıkta 45 bin 938, Ula’da 71 sandıkta 20 bin 214 ve Yatağan’da ise 124 sandıkta 35 bin 335 kişi oy kullanacak.




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