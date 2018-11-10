Muğla'da 26'ncı Atatürk'e saygı yol koşusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin geleneksel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıldönümünde düzenlediği ‘Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşu'sunun bu yıl 26'ncısı düzenlendi.

Veteranlar ve kadınlar 4 bin metre, erkekler ise 7 bin metre koştuğu yarışların startı Yeniköy Mahallesinde Vali Esengül Civelek, AK Parti Muğla milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Muğla protokolü tarafından verildi. Yeniköy ve Kötekli Mahallesi parkurunun ardından yarışlar Üniversite futbol sahasında sona erdi. Kadınlarda Adnan Menderes Üniversitesi'nden Oya Acar birinci, Rahibe Tekin ikinci, Dilan Atak ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Ferdi Oran birinciliği, Adnan Menderes Üniversitesi'nden Emirhan Şahin ikinciliği, Abdurrahman Gediklioğlu üçüncülüğü elde etti. Veteranlarda kadınlar 40-49 yaş grubunda Gönül Babayiğit İrez birinci, Emel Yıldırım ikinci, Müjgan Dalli üçüncü sırayı aldı. Erkekler yaş grubunda Sezai Tağan birinci, Muzaffer Kaplan ikinci, Gültekin Dağcı ise üçüncü oldu.

Bu yılan 26'ncı Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusuna katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yarışlara toplamda 330 sporcunun katıldığını belirterek,”Yarışlarda dereceye giren sporculara değişik miktarlarda ödül verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kurulduğu tarihten bu yana bu yarışları geleneksel olarak devam ettiriyor. Katılımdan da memnunum” dedi.

MSKÜ futbol sahasında biten yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları da verildi. Sporcuların ödül ve kupaları Vali Esengül Civelek, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, MSKÜ Rektörü Hüseyin Çiçek ile protokol üyeleri tarafından verildi.