Muğla'da 29 Ekim resepsiyonu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Muğla Valiliği tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde ‘Cumhuriyet resepsiyonu' verildi.

Resepsiyona, Vali Vekili Fethi Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kaymakamlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Vekili Fethi Özdemir, Cumhuriyet pastasını kesmeden önce gelen misafirlerin masaları tek tek dolaştı. Vali Vekili Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri minnet ve şükranla andığını dile getirirken, hazırlanan pastayı ise şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri ile kesti.