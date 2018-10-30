İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da 29 Ekim resepsiyonu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Muğla Valiliği tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde ‘Cumhuriyet resepsiyonu’ verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Muğla Valiliği tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde ‘Cumhuriyet resepsiyonu' verildi.


Resepsiyona, Vali Vekili Fethi Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kaymakamlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.


Vali Vekili Fethi Özdemir, Cumhuriyet pastasını kesmeden önce gelen misafirlerin masaları tek tek dolaştı. Vali Vekili Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri minnet ve şükranla andığını dile getirirken, hazırlanan pastayı ise şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri ile kesti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.