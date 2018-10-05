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Muğla'da 3 Bin 786 kişiye ‘Evlilik Öncesi Eğitim' verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Muğla’da ‘Evlilik öncesi eğitimi yaygınlaştırma istişare’ toplantısı gerçekleştirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Muğla'da ‘Evlilik öncesi eğitimi yaygınlaştırma istişare' toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda TÜİK verilerini açıklayarak 2018 yılında ailelere yönelik çalışmalarını anlatan İl Müdürü İlkay Türkoğlu, “TÜİK'ten alınan bilgilerin ışığında Muğla boşanma oranlarının yüksek olduğu 22 il arasına girmiştir. Bakanlığımızın başlattığı çalışmalar kapsamında bu 22 ilde evlilik öncesi eğitimlerin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda biz Muğla'da 2018 yılında 3 Bin 786 kişiye ‘Evlilik Öncesi Eğitim' programı düzenledik” dedi.



- “Aile bizi biz yapan kadim değerlerin kaynağıdır”


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu konuşmasının devamında, aile yapısının eğitim ile güçlendirilmesinin önemine değindi. Türkoğlu, “Aile; sahip olduğumuz kültürel değerlerin, inancın ve toplumsal kazanımların, bizi biz yapan kadim değerlerin kaynağıdır. Ayrıca toplumumuzun en değerli yapı taşıdır. Bu taş sarsılırsa tüm yapımız sarsılır. Bu nedenle güçlü toplum inşa edebilmemiz için bu eğitimleri önceliğimiz haline getirdik. Toplumumuzda daha sağlıklı evliliklerin oluşmasına katkıda bulunacak uygulamanın bu yolda atılan en önemli adım olmasını diliyorum” diye ifade etti.

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