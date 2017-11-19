Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 16:35

Muğla’da 700 yıllık Tevrat ele geçirildi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 700 yıllık 7,5 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi.

Muğla’da 700 yıllık Tevrat ele geçirildi

19 Kasım 2017 16:35


Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat satmak için müşteri aradığı bilgisini alan jandarma ekipleri, yaklaşık bir ay önce şüphelilere ulaşarak müşteri kılığında pazarlık yaptı. Kaçakçılardan 3 milyon lira karşılığında Tevrat’ı almak isteyen ekipler, şüphelileri ikna edemedi. Bir süre sonra şüphelileri tekrar arayarak pazarlık yapan ekipler, kaçakçıları görüşmeye ikna etti. Karadere Mahallesi’ndeki sahilde buluşma sırasında Muğla ve Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 700 yıllık ve yaklaşık değeri 7,5 milyon lira olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi. Sadettin U, Selahattin U, Zahit Ç. ve İlker A. adlı zanlılar, Seydikemer Jandarma Komutanlığına bağlı Eşen Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Sadettin U. çıkarıldığı mahkemece “tarihi eser kaçakçılığı yapmak” suçundan tutuklanırken, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarihi eser niteliğindeki Tevrat’ın ise incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç