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Muğla'da alacak verecek kavgası cinayetle bitti

Muğla’nın Datça ilçesinde alacak verecek tartışmasında Mehmet Ayaydın isimli şahıs aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde alacak verecek tartışmasında Mehmet Ayaydın isimli şahıs aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Datça'nın Palamutbükü Mahallesinde büfe işletmeciliği yapan Mehmet Ayaydın işyerini Ali İ.O. adındaki arkadaşına kiraladı. Bir süre büfeyi işleten Ali İ.O. anlaştıkları ücreti Mehmet Ayaydın'a ödeyemedi. Yazı mahallesinde bir düğünde karşılaşan iki arkadaş ödenmeyen kira bedeli nedeniyle tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali İ.O. yanında taşıdığı bıçağı rastgele Mehmet Ayaydın'a sapladı. Yaralanan Mehmet Ayaydın ambulansla Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Mehmet Ayaydın Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, ancak yolda hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Ali İ.O. jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ali İ.O.'nun bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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