Muğla'da araç sayısı 1 yolda yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2018 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla'da araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 491 bin 411'e ulaştı. 2017 yılı Eylül ayında toplam araç sayısı 472 bin 36 iken, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 oranında bir artış göstererek 491 bin 411'e ulaştı.

Otomobil sayısı 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 205 bin 555'e ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 205 bin 555 adet otomobil, 9 bin 873 adet minibüs, 4 bin 462 adet otobüs, 71 bin 360 adet kamyonet, 9 bin 386 adet kamyon, 156 bin 965 adet motosiklet, 32 bin 729 adet traktör ve 1081 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülüyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,5 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8 bin 155 adet ile otomobilde gerçekleşti.

2018 yılı Eylül ayında Muğla'da toplam 10 bin 87 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 bin 878 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 969 adet ile motosiklet ve bin 427 adet ile kamyonet, 319 adet ile minibüs, 232 adet ile traktör, 128 adet ile otobüs, 116 adet ile kamyon ve 18 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.