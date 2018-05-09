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09 Mayıs 2018 09:35

Muğla’da askeri üs bölgesine düşen yıldırım yangına sebep oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bölgesinde dağlık alana düşen yıldırım orman yangınına neden oldu.

Muğla’da askeri üs bölgesine düşen yıldırım yangına sebep oldu

09 Mayıs 2018 09:35

Yangın havadan ve denizden müdahale ile büyümeden söndürülürken 1 dönüm kızılçam ormanı kül oldu.


Alınan bilgiye göre, NATO’ya bağlı Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bölgesinde dağlık alana gök gürültüsü ile birlikte yıldırım düştü. Dumanları fark eden askeri yetkililer, orman yangın söndürme ekiplerine haber verdi. Bölgeye karayolu bulunmadığından yangına denizden müdahale etmesi için bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan yangın helikopteri alevlere müdahale etti. Denizden de Sahil Güvenlik botu limandan aldığı yangın söndürme işçilerini karaya çıkarttı. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı. Çıkan yangında 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.




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