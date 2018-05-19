Muğla’da atık su tepkisi

Akçataş Mahallesi’nde çiftlik arazilerinin yanında bulunan kanaldaki suyun rengi ile yayılan kötü koku nedeni ile çevreciler ve mahalle sakinleri ilgililerden yardım talep etti. Dalaman Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Süleyman Şahin, yaşanan durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Atık suyun denize döküldüğünü aktaran Dalaman Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Şahin, “Gayet koyu renkli bu ya mürekkep giderme tesislerinden çıkan bir kimyasal yada kağıt boyaları var oradan çıkmış bu şekilde canlı yaşaması mümkün değil. Hiçbir canlı yaşayamaz. Balık yavruları dışarıya atlıyorlar, yaşamaya, oksijen almaya çalışıyor. Oksijende alamaz, ışık alamadığı için hiçbir canlı yaşamaz. Bu şekilde olamaz.” diye konuştu.

Yetkililerin acilen duruma müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman Belediyesi, devlet buraya sahip çıkmalı, çevre müdürlüğü nerede. Gelip ölçüm yaptılar mı, ölçmeye de gerek yok zaten görünüyor. Her şey, canlılar yaşamaya çalışıyorlar. Nefes almaya çalışıyorlar, mümkün değil. Buna mutlaka çare bulunmak zorunda.” şeklinde konuştu.

- “Suyun görüntüsü ve yayılan koku korkunç”

Akçataş Mahallesi Muhtarı Şerif Karataş ise kanaldan gelen suyun renginden rahatsız olduklarını söyledi. Renkli suyun yanı sıra zaman zaman kötü kokunun da yayıldığına dikkat çeken Karataş, “Mahalle halkından da bana telefon ederek şikayet edenler oldu. Bu sebeplerden dolayı BİMER’e, Muğla Büyükşehir Belediyesinde ilgili bölüme, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazdım. Bana gelen yazıda ise yapılan araştırma sonucu insan sağlığına bir zararı olmadığı bildirildi. Son olarak Dalaman Kaymakamlığına müracaat ettik. Şuanda sonuç ne olacak bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Suyun zehirli olup olmadığı konusunda bilgileri olmadığını ama mahalle sakinleri olarak durumdan büyük rahatsızlık duyduklarını belirten muhtar Karataş, suyun görüntüsü ve yayılan koku için ise “Korkunç” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kağıt fabrikasındaki arıtma havuzunda sivri sinek yuvası olduğundan şüphelendiklerini de sözlerine ekleyen Karataş, ilgili makamlardan yardım beklediklerini dile getirdi.