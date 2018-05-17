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17 Mayıs 2018 12:18

Muğla’da ’Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ projesi tamamlandı

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında başlatılan “Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" projesi kapsamında kırsalda bulunan okullarda balık ekmek şenlikleri düzenlendi.

Muğla’da ’Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ projesi tamamlandı

17 Mayıs 2018 12:18

Bodrum’da başlayan proje Dalaman ilçesi Elcik ilkokulunda tamamlandı.



Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerde gerekleştirilen “Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" projesi tamamlandı. İl Müdürü Şakir Fırat Erkal yaptığı açıklamada; “Balık zengini bir ülke olmamıza rağmen dünyada kişi başı ortalama 16 kg balık tüketilirken, ülkemizde bu miktar 6-7 kg civarındadır. Hem protein içeriği hem de omega-3, EPA, DHA gibi yağ asitleri açısından zengin olan balık çok önemli bir besin kaynağıdır. Damar sertliği, tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve felç gibi rahatsızlıkları önlediği yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur.


Bilindiği üzere Muğla Kültür Balığı yetiştiriciliğinde önemli bir noktadadır. Yıllık levrek, çipura, alabalık ve diğer türler ile birlikte ülkemizde en fazla üretim Muğla’da yapılmaktadır. 2017 yılında ilimizden Avrupa ve Dünyanın birçok ülkesine 306 milyon dolarlık balık ihracatı Muğla’dan gerçekleşmiştir.


Bu kapsamda balık tüketimini alışkanlık haline getirmek, balığı sevdirmek, balık tüketiminin faydaları hakkında çocuklarımızı bilgilendirmek amacıyla 13 ilçede yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşması hedeflenen proje kapsamında yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye ulaşıldı. Bu proje kapsamında ikramı yapılan balıkların teminini sağlayan Muğla Kültür Balıkçıları Derneğine ve Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlüklerine teşekkür ederiz. Daha sağlıklı bir yaşam için “haftada iki gün balık, yaşam boyu sağlık.” dedi.




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