Muğla’da bayram öncesi sıkı denetim

Polis ve jandarma araçlarda trafik açısından eksik evrak kontrolü yaparken, TÜRSAB tur otobüslerinin seyahat acentelerine kayıtlı olup olmadığını, Rehberler Odası ile tur otobüslerinde rehber bulunup bulunmadığı veya kaçak rehber çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol ediyor.

Jandarma ve polis ekiplerinin ortak denetimi Denizli yolu üzerinde yapılırken, TÜRSAB, jandarma, Rehberler Odası ve Turizm İl Müdürlüğü personeli de turistik mahalle Akyaka girişinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde araçlarda ve otobüslerde emniyet kemeri uygulaması yapılırken, yolculara polis ve jandarma ekipleri tarafından emniyet kemeri takılması yönünde uyarıda bulunuluyor.

’Sakin Kent’ Akyaka Mahallesi’nde jandarma, TÜRSAB, Turizm İl Müdürlüğü ve Muğla Turist Rehberleri Odası ekipleri denetim yaptı. Akyaka Mahallesi girişinde gerçekleştirilen denetimlerde özellikle tur otobüsleri üzerinde denetimler sıklaştırıldı. Tur otobüslerinde eksik evrakları bulunan araçlar ile ilgili gerekli yasal uyarı ve cezalar yazılıyor.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu üyesi Ali Koşuk, jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçların belgelerini kontrol ettiklerini, bunlarda eksiklik olanlara ise cezai işlem uygulandığını söyledi. Koşuk, “Denetimlerde Turizm İl Müdürlüğü, TÜRSAB ve Rehberler Odası ile beraber ortak hareket ediyoruz. Jandarmadan aldığımız gerekli izinler ile jandarma tarafından durdurulan araçlarda belgelerini kontrol ediyoruz. Belgeleri olmayan araçlara cezaları yetkili kişilerce kesiyoruz ve uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

Muğla Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Molvalı, bütün organize geziler, turlar, okul gezilerinin hepsinin bir acente vasıtası ile yapılması gerektiğini söyledi. Molvalı, “Acente vasıtası ile yapılan gezilerde de bir kokartlı rehber bulundurulması gerekir. Meydana gelen kazaların birçoğu acente vasıtası ile olsaydı veya bir kokartlı rehber bulunsaydı başında bu kazalar olmazdı diye düşünüyorum. Bizim bu denetimlerimiz devam edecek. Şu anda Akyaka Jandarması, TÜRSAB, Marmaris Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Rehberler Birliği ve Muğla Turistik Rehberler Odası olarak denetimlerimizi sürdüreceğiz. Seydikemer’den Bodrum’a kadar olan noktada denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yeni turlara katılacak vatandaşlarımızın mutlaka tura çıktıkları aracın acenteye ait olduğundan emin olsunlar. Bir rehberleri bulunacağından emin olsunlar, güzergah konusunda bilgi sahibi olsunlar” diye konuştu.

Jandarma-polis ortak uygulama

Ramazan Bayramı tatili için Muğla’ya Türkiye’nin değişik illerinden araçları ile gelen vatandaşlar Denizli karayolu giriş noktasında durdurularak önce trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtılıyor, ardından otobüs ve minibüslerdeki yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunulmasının ardından yolculara lokum hediye ediliyor. Polis ve jandarmanın ortak uygulamasında şüpheli görülen araçlarda da arama yapılıyor. Bazı araçların plakalarının prosedürlere uygun olmaması nedeniyle sürücülere ceza uygulandı.

Vatandaşlar yapılan denetimlerden memnun olduklarını açıklarken, “Denizli’den yola çıktık. Feribota yetişecektik ama hız yapmamız nedeniyle bu yolda ikinci radara girişimiz. Tüm yolculara yavaş gitmelerini tavsiye ediyoruz. Yolda pek yoğunluk yok. Tahmin ediyorum Arefe günü daha yoğun olur. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum” derken, yolcu midibüsü şoförü ise, “Biz emniyet kemerini takıyoruz zaten. Herkes takarsa iyi olur. Kazaların ölüm sebebinin yarısının emniyet kemeri olmadığından. Daha fazla uyarıların yapılmasını istiyoruz” dedi.