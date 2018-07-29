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29 Temmuz 2018 18:51

Muğla’da boğalar kıran kırana güreşti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde eğitim yararına düzenlenen 17.

Muğla’da boğalar kıran kırana güreşti

29 Temmuz 2018 18:51

Bayır Boğa Güreşleri, kıran kırana geçen güreşlere sahne oldu.


Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde bu yıl 17’ncisi düzenlenen Bayır Boğa Güreşlerinde, Muğla ve Aydın’dan getirilen 120 güreşçi boğa, Bayır Arena’da güreştirildi.


Güreşlerde boğalar kıran kırana güreşirken boğa sahipleri de heyecandan yerlerinde duramadı. Güreşi kazanan boğaların sahipleri büyük sevinç yaşadılar. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar boğa güreşlerine yoğun ilgi gösterdiler. Vatandaşlar güreşleri kamyon kasaları ve traktör römorkları üzerinde izlediler.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Bayır Boğa Güreşlerinin her yıl mahalledeki okulların ihtiyaçlarını gidermek için yapıldığını, bu yıl da Bayır İlkokulu yararına yapıldığını söyledi.


Boğa güreşlerinin Yörük kültürünün bir parçası olduğunu belirten Çoban, “Hayvancılıkla uğraşan insanlarımız bir nebze eğlenmek için ahırlarda özenle besledikleri boğaları buraya getirerek güreştiriyorlar. Buradaki amaç hayvanların canını acıtmak değil. Zaten hayvanlar doğada birbirleriyle güreşirler. Halk arasında buna da ‘gıreşme’ denir. Güreşen hayvan acı hissettiği zaman hemen güreşi bırakır” dedi.




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