Muğla’da Büyük Zafer’in 96’ncı yılı kutlaması

Törene Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP ve MHP Milletvekilleri, askeri ve yargı mensupları, protokol üyeleri ile az sayıda vatandaş katıldı.

Tören Atatürk anıtına çelenk sunulması ile ve İstiklal Marşı’nın ardından valilikte resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Günün mana ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir ve folklor gösterisi sunuldu. Menteşe Mehter takımının gösterisi sonrası ise Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu’nun geçiş töreni ile tören sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreni öncesi alanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk defa polis helikopteri tören esnasında havada güvenlik amacı ile uçuş gerçekleştirirken, tören alanının çevresi de demir barikat ile örülmesi dikkat çekti.

Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından yayımlanan 30 ağustos Zafer Bayramı mesajında, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü kutlamanın büyük onuru ve sevincini yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Milli Mücadele; tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlanmıştır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, vatan ve bayrak sevgisiyle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, inanç ve azimle büyük bir destan yazmıştır. Böylelikle işgal kuvvetleri topraklarımızdan kalıcı olarak gönderilmiş, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Büyük Zaferin 96. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.