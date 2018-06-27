Muğla’da buzağı ölümleri eğitimle önlenecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018 yılını Buzağı Ölümleriyle Mücadele Yılı ilan etmesi sebebiyle hazırlanan stratejik plan çerçevesinde Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı.

Bir yılda bin işletme ziyareti parolasıyla yola çıkan İl Müdürlüğü yetiştiricilere eğitimi yerinde veriyor. Bu kapsamda tüm ilçeleri kapsayan “Buzağı Ölümlerine Eğitimle Önlüyoruz” projesi üç yıl boyunca devam edecek. İşletme ziyaretlerinde birebir anket çalışması yapılarak Muğla geneli sayısal verileri oluşturulacak. İşletme ziyaretlerinde tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar hakkında yerinde eğitimle bilgi veren ilgili teknik personel, sonrasında tekrar işletme ziyareti gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Menteşe İlçesi Yörükoğlu Mahallesinde yapılan işletme ziyaretinde yerinde inceleme ve anket çalışması yapan ilgili teknik personel yerinde eğitim verdi. İşletmeye gidildiğinde yapılan incelemede yeni doğan bir buzağıya rastlandı. İşletme sahibinin de yeni fark ettiği doğum olayının yeni gerçekleştiğini söyledi. Aile büyük mutluluk yaşadı. Yerinde ilk müdahale de bulunan İl Müdürlüğü personeli aileye buzağı bakımı hakkında bilgi verdi.

İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, aile işletmelerine yapılan ziyaretlerin ve tüm aile bireylerine yönelik verilen birebir eğitimlerin daha verimli olduğunu, özellikle kadın çiftçilerin emek verdiği hayvancılık sektöründe başta kadınlar olmak üzere tüm aile bireylerine ulaşmanın önemli olduğunu dile getirdi. Erkal, bir yılda bin işletme hedefi ile yola çıkılan bu çalışmada yapılan anketlerin, Muğla’ya önemli bir sayısal veri kazandıracağını, buzağı ölümlerinin önüne geçilerek hayvan sayısında önemli bir artış sağlanacağını belirtti.

İlk 6 ay içinde 500 işletme ziyareti gerçekleştiğini, yılsonunda bu sayının 1000 işletmenin tamamlanacağını, ayrıca hayvancılık sektörü açısından ve ülke ekonomisi için önemli bir kaynak vurgusu yaptı. İşletmede yapılan ziyaretlerin aynı zamanda eğitim ve rehberlik amacı taşıdığını ifade etti. Yetiştiricilerin memnuniyetlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Erkal, çalışmaların üç yıl boyunca devam edeceğini, böylece buzağı bakım ve besleme kaynaklı ölümlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.