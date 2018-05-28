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28 Mayıs 2018 10:51

Muğla’da çevre kurulu toplandı

Muğla Valiliği İl Mahallî Çevre Kurulu toplandı.

Muğla’da çevre kurulu toplandı

28 Mayıs 2018 10:51

4 maddelik gündem toplantısında, Patolojik atık bertaraf ücretlerinin KDV dahil 10,5 lira olmasına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan vidanjör çalışma esasları yönergesi kapsamında atıksu taşıma araçlarına takip sistemi ile Vidanjör Çalışma İzin Belgesi’nin zorunlu tutulmasına oy birliği ile karar verildi.


Toplantıda, Bodrum’un Mumcular Mahallesi Çamarası mevkiinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında kuzey cepheye doğru alan artışı ve Muğla Karabağlar Yaylasında bulunan işletmelerde açık ve yarı açık alanlarda canlı müzik yasağının 19:00-07:00 saatleri olarak düzenlenmesi kararı alındı.


Gündemin son maddesinde ise, Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde bulunan işletmelerde nominal hoparlör gücünün ınax 50 \vatt sınırı ile sınırlandırılması ve işletme büyüklüğüne göre hoparlör sayısının Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen adette kullanılması koşulu ile izin verilmesi, karar tarihinden itibaren 1 yıl uyum süresi verilmesi ve karara uymayan işletmelerin canlı müzik izin belgelerinin iptal edilmesi talebi bir sonraki MÇK toplantısında karar verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.




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