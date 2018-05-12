Muğla’da ceza almayan sürücülere ödül

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 5-11 Mayıs Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan uygulamada trafik ekiplerince sürücülere çikolata ikram edildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz ve Ortaca Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Erpek de katıldı.

Uygulamada, motosiklet ve otomobil sürücüleri durdurularak, çikolata ikram edildi. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekiplerinden çikolata alan sürücüler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ekipler emniyet kemeri ve kask kullanımına dikkat eden sürücülere teşekkür ederek, trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede şimdiye kadar hiç trafik cezası almamış kadın ve erkek sürücünün yanı sıra trafik konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ödüller protokol üyelerince takdim edildi.

Törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüsamettin Karaşahin, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Erpek, Taksi Kooperatifi Başkanı Raşit Yörük, Güvenlik Hizmetlerini Sevenler Derneği Başkanı Hayati Tosun, 23 Nolu Minibüs Kooperatifi Başkanı Ferdi Çakır, Muhtarlar İlçe Temsilcisi Ekşiliyurt Mahalle Muhtarı İsa Topal, ödül alan öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı.