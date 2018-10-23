Muğla'da Cumhuriyet Bayramı programı belli oldu

Muğla'da yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim Pazar günü saat 13:00'da Cumhuriyet Meydan'ındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunumu ile başlayacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi günü sabah saat 09:30'da Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir Devlet adına protokol sırasına göre kurumların ve vatandaşların tebriklerini kabul edecek, Cumhuriyet Bayramı Kutlama programı saat 10:15'te Atatürk Stadyumunda yapılacak.

Atatürk Stadyumunda yapılacak kutlamalarda; halkın ve öğrencilerin bayramının kutlanması, İstiklal Marşının okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunması, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir'in konuşması, şiirlerin okunması, tekvando ve güreş gösterilerin sunulması, folklor gösterileri, mehter takımının gösterisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdimi ve tören geçişi yer alacak.