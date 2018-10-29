Muğla'da ‘Cumhuriyet' coşkusu

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, önce valilikte tebriklerin kabulü, ardından Atatürk stadında gerçekleştirilen değişik etkinliklerle devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yılı etkinliklerinde önce Vali Vekili Fethi Özdemir il protokolünü kabul etti.

Valilikteki törenin ardından kutlama etkinlikleri Atatürk stadında devam etti. Törene, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, siyasi partilerin il başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Atatürk stadında Vali vekili Fethiye Özdemir ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün vatandaşların ve öğrencilerin bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Muğla vali Vekili Fethi Özdemir, “Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 95. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşku içerisinde kutlamanın sevinci ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen tarihte eşine az rastlanır bir mücadele ile kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından ilan edilen Cumhuriyet; atalarımızın bizlere bıraktığı en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değerdir. Bugün 95. Kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizi; millet olarak daima daha ileri noktalara taşıma, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışma ve ülkemizi Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Kutlama etkinliklerinde şiirler okundu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından sportif gösteriler gerçekleştirildi. Törende ayarıca Menteşe Mehteran ekibi de gösteri sunarken, öğrencilere ödülleri verildi. Atatürk stadındaki 29 Ekim kutlama etkinlikleri geçit töreni ile son buldu.