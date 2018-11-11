Muğla'da dijital bahis operasyonu

Muğla'da ilk defa kapalı devre yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynatan 33 kişi gözaltına alınırken, habis oynayan 26 kişi hakkında Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 5'er bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Şubat ayından bu yana devam eden takip sonrası bir grup şahsın yasa dışı bahis oynattıkları bilgisine ulaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, Muğla, İzmir ve Denizli illerinde 33 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 100'ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konuldu. Operasyonda yapılan aramalarda 4 adet kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve 43 bin TL ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, düzenlenen kapalı devre bahis operasyonunda şu ana kadar 3 grup tespit edildiğini, operasyonunun halen devam ettiğini açıkladı.

Sanal ortamda dönen para 5 milyon TL

Operasyon kapsamında ilk etapta 43 bin TL nakit para ele geçirilirken, sanal ortamda dönen paranın yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Bu miktarın soruşturmanın bundan sonraki sürecinde artabileceği ve önümüzdeki günlerde yeni grupların belirlenmesi ile yeni gözaltılar olabileceği açıklandı. Gözaltılar sonrası toplam 26 kişiye yasadışı bahis oynamaktan kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 130 bin TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Kapalı devre yasa dışı bahis sisteminde internet üzerinden on-line bahis oynanabilen bir site açılıyor. Siteler yurt dışından hazır satın alınarak yönetiliyor. Siteye girişler bir kullanıcı adı ve şifre ile yapılırken, site içeriği giriş yapılmadığı sürece görülemiyor. On-line para yatırma ve çekme işlemi olmayan sistemde, site yöneticileri müşterilerini referans yöntemi ile buluyor. Siteye bağlı çok sayıda yönetici ve onlara bağlı müşteri portföyü bulunuyor. Para alışverişi çoğunlukla elden, bir kısmı bankalar üzerinden on-line yapılıyor. Tahsilat ve ödeme günleri sabit olan sistemde, nakit ödeme dışında veresiye ödeme de yapılıyor. On-line bankacılık para nakillerinde kullanıldığından yasa dışı bahis yöneticileri kendi ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullanıyor. Sisteme para yatırmak isteyen kişi, bağlı olduğu yöneticiye telefonla, mesajla ya da Whatsapp gibi uygulamalar üzerinden ulaşıp oynamak istediği miktarı söylediğinde para kendisine verilen üyeliğe tanımlanıyor.