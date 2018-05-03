Muğla’da ’Dünya El Hijyeni Günü’ etkinliği

Temiz el ve kirli el için hazırlanan özel kurabiyeler, sabun ile sponsor firmanın sağlamış olduğu el antiseptik spreyi katılımcılara dağıtıldı.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Uzm. Dr. Ayşe Ferhan Akgül etkinlikte yaptığı konuşmada, “Günlük yaşantımızda en fazla kirlenen organların başında ellerimiz gelmektedir. Bu nedenle sadece hastanelerde değil, günlük yaşamda da el hijyenine dikkat edilmesi enfeksiyon hastalıklarının birçoğunu engellenebilir. Ellerimizde görünür bir kirlilik varsa veya kan ve vücut sıvıları ile temastan sonra ellerimizi mutlaka su ve sabunla yıkamalıyız” diye konuştu.