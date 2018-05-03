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03 Mayıs 2018 14:58

Muğla’da ’Dünya El Hijyeni Günü’ etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Dünya El Hijyeni Günü’ kapsamında ‘Ellerini yıkamak, hayat kurtarır’ sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte Enfeksiyon Kontrol Komitesi ekibi tarafından hazırlanan standta el entiseptiği ile uygulama yapıldıktan sonra katılımcılara makinadan el temizliği kontrolü yapıldı.

Muğla’da ’Dünya El Hijyeni Günü’ etkinliği

03 Mayıs 2018 14:58

Temiz el ve kirli el için hazırlanan özel kurabiyeler, sabun ile sponsor firmanın sağlamış olduğu el antiseptik spreyi katılımcılara dağıtıldı.


Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Uzm. Dr. Ayşe Ferhan Akgül etkinlikte yaptığı konuşmada, “Günlük yaşantımızda en fazla kirlenen organların başında ellerimiz gelmektedir. Bu nedenle sadece hastanelerde değil, günlük yaşamda da el hijyenine dikkat edilmesi enfeksiyon hastalıklarının birçoğunu engellenebilir. Ellerimizde görünür bir kirlilik varsa veya kan ve vücut sıvıları ile temastan sonra ellerimizi mutlaka su ve sabunla yıkamalıyız” diye konuştu.




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