Muğla’da dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı korfbol ile şenlendi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ile Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajındaki şampiyonaya 6 üniversiteden 40’ın üzerinde sporcu katıldı.

Geçtiğimiz yıl 5 üniversitenin katılımı ile yapılan şampiyonanın her yıl gelişerek devam ettiğini belirten Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz; “Birçok branşta sportif faaliyetlerin altına imza attık. Burada da ilimizde geçen sene ilkini düzenlediğimiz Plaj Korfbolu organizasyonunun 2.sine imza atıyoruz. İlimizin her köşesinde ayrı organizasyonlar devam ediyor. Bu sene yine Sarıgerme de Dünya Plaj Güreşi Şampiyonamız olacak. Bu yaz yine bir çok organizasyon ile ilimizde sporcuları ağırlamaya devam edeceğiz.” dedi.

TÜSF yönetim kurulu üyesi ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Asbaşkanı Taner Karabulut, birçok spor dalından özellikler alan oyunun Türkiye’de 20 üniversitede 1. ve 2. Lig statüsünde devam ettiğini söyledi.

Karabulut şunları kaydetti; “Seneye en az 20 takımla bu turnuvayı yapmayı planlıyoruz. Buradaki başarı düzeyine göre şampiyonayı uluslararası üniversite sporları alanına taşımayı düşünüyoruz. Burada uluslararası organizasyonlar yapmayı amaçlıyoruz. Destekleri nedeni ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüz Murat Sözgen’e çok teşekkür ediyorum.”

Açılış seremonisinin ardından Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve TÜSF yönetim kurulu üyesi ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Asbaşkanı Taner Karabulut sporcular ile birlikte Korfbol oynadılar.