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Muğla'da eksik gramajlı ekmek satışına ceza

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan ekmek ve pide fırınları ile marketleri denetledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan ekmek ve pide fırınları ile marketleri denetledi.


Fırınlarda ve marketlerde hijyenik kurallara uyulup uyulmadığının yanı sıra gramaj kontrolü de yapan Zabıta ekipleri, Esnaf ve Ticaret Odalarının belirlemiş olduğu gramaj ve fiyat tarifelerine uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.


Eksik gramajlı olarak satışa sunulduğu tespit edilen ekmelere Zabıta ekiplerince el konularak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca Tüketiciyi Koruma Kanunu'na istinaden Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, marketlerdeki raf etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığı da denetlendi.

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