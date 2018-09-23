Muğla'da ‘Engelsiz' gün

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir, Aydın ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin ortak düzenlediği ‘Engelsiz Yaşam'Festivalinde engelli bireyler gönüllerince eğlenirken, 45 ilden gelen engelli bireyler hem tanıştı, hem de doyasıya eğlendi.

Muğla'da gerçekleştirilen 'Engelsiz Yaşam' Festivali, Menteşe Sınırsızlık Meydanında diğer illerden gelen engelli bireyler ile kortej yürüyüşünün ardından Sosyo-Kültürel alanda etkinliklerle başladı. ‘Engelsiz söyle' projesinin gösterimi ile start alan ve sunuculuk dahil tüm gösterilerin engelliler bireyler tarafından yapıldığı festival, defile gösterisi, İsmail YK Show, İzmir Büyükşehir ve Eskişehir Belediyesi dans gösterimi, Aydın Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösterimi, Muğla'dan ‘Cici kızlar', İzmir'den ‘İzci grubu ritim' gösterimi, Muğla Engelliler Derneği'nin Harmandalı Zeybeği ile devam etti ve Mabolla Vefa Orkestrası/Ustalara Saygı konseri ile sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin amacının engelli bireylerin bir gün de olsa, değişik illerden gelenler ile tanıştırmak olduğunu belirterek, büyükşehir belediyesi tarafından engellilere yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Gürün festivalde yaptığı konuşmada, "Ailelerin arzu ettiği takdirde engelli çocuğumuzu Kısa Mola Merkezi'mize getiriyoruz. Anne o saatler boyunca, çocuğuna güvenilir şekilde bakılacağına inanarak Muğla'da istediği faaliyeti yapıyor. Bundan aile faydalanıyor ve uygulama aileye rahatlık sağlıyor. Bunun yanında engelsiz plajlar yaptık. En uzun sahile sahip Muğla'da malesef engelliler plajlardan faydalanamıyordu. Onun için 14 farklı yerde plajın tam ortasında engelli rampaları özel araçlar ve başında elemanlar olmak üzere onları diğer vatandaşlarla birlikte denizden, plajdan faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu bizim için çok basit görünebilir. Fakat bir engelli ve ailesi için olağanüstü önemli ve değerli. Ayrıca engelli nakil araçlarıyla 'alo' dendiğinde evinden alınıp gitmesi gereken yere götürerek, sağlık hizmetine ve sosyal olaylara katılmasına katkı sağlıyoruz ve tekrar onları evlerine emniyetli bir şekilde getiriyoruz” dedi.