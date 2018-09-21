Muğla'da ‘Engelsiz Yaşam' festivali

Muğla, Aydın, İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ‘Engelsiz Yaşam Festivali' düzenlendi. Sosyo-Kültürel alanda öğle saatlerinde başlayacak etkinlik akşam saatlerine kadar devam edecek.

Engelsiz yaşam festivali saat 12.30'da Menteşe Sınırsızlık Meydanında diğer illerden gelen engelli bireyler ile kortej yürüyüşü ile başlayacak ve Sosyo-Kültürel alanda yürüyüş sonrası etkinliklere başlanacak. Festivalin sunuculuğu dahil tüm gösteriler engelli bireyler tarafından gerçekleştirilecek. ‘Engelsiz söyle' projesinin gösterimi ile festival start alacak teklik kapsamında Defile gösterisi, İsmail YK Show, İzmir Büyükşehir ve Eskişehir Belediyesi dans gösterimi, Aydın Büyükşehir belediyesi halk oyunları ekibi gösterimi, Muğla'dan ‘Cici kızlar', İzmir'den ‘İzci grubu ritim' gösterimi, Muğla Engelliler Derneği'nin Harmandalı Zeybeği ile devam edecek festival, Mabolla vefa orkestrası/utsala saygı konseri ile sona erecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin amacının engelli bireylerin bir gün de olsa, değişik illerden gelenler ile tanıştırmak olduğunu belirterek, “Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Aydın, İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri ile ortak bir festival düzenledik. Festivalini amacı farkındalık oluşturmak. 23 Eylül Pazar günü kortej yürüyüşü ile başlayacak festivale bine yakın engelli bireyimizin katılımını bekliyoruz. Festival tamamen engelli bireylerimizin sunumu ile gerçekleşecek. Vatandaşlarımızı bu anlamlı festival için Pazar günü Menteşe'deki Büyükşehir Belediyemizin Sosyo-Kültürel alanına bekliyoruz” dedi.