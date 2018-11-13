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Muğla'da ev yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar yaylası Cihanbeğendi mevkiinde iki katlı boş ahşap binada çıkan yangında çatı ve ikinci kat tamamen yandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar yaylası Cihanbeğendi mevkiinde iki katlı boş ahşap binada çıkan yangında çatı ve ikinci kat tamamen yandı.


Edinilen bilgiye göre dün gece yarısı henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Sağlık ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın alt kata sıçramadan kontrol altına alınırken, alt katta ev sahibinden izinsiz iki kişinin oturduğu tespit edildi.


Polis ekipleri yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı.

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