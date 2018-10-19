Muğla'da Eylül ayında 1774 konut satıldı

Muğla'da konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artarak 1774 oldu. Bu satışların 606'sı ilk satış, 1168'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 Bin 368 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 Bin 207 konut satışı ve yüzde 4,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,4'lük payla 23'üncü sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 66,7 azaldı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,7 oranında azalış göstererek 160 oldu. 160 ipotekli satışın 70'i ilk satış, 90'ı ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Muğla'da diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 oranında artış göstererek 1614 oldu. Bu satışların 536'sı ilk satış, 1078'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 115 Bin 997 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.