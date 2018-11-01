Muğla'da Eylül ayında ihracat arttı ithalat azaldı

Eylül ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 26'ncı il olurken ithalatta ise 30'uncu sırada yer aldı.

En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan

Muğla'dan, 2018 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 5 milyon 340 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 3 milyon 734 bin dolar ile Hollanda ve 3 milyon 695 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

Muğla'ya, 2018 yılı Eylül ayında en fazla ithalat yapan ülke Fas oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 371 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 2 milyon 776 bin dolar ile Şili ve 2 milyon 353 bin dolar ile Güney Afrika Cumhuriyeti izledi.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Eylül ayında Muğla'da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar” (24 milyon 792 bin dolar) oldu. Bu fasılı sırasıyla “Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya” (3 milyon 904 bin dolar) ve " Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” (2 milyon 468 bin dolar) fasılları izledi.

Eylül ayında, Muğla'da ithalatı en yüksek fasıl, ‘‘Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” (9 milyon 25 bin dolar) oldu. Bu fasılı; “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar” (4 milyon 776 bin dolar) ve “Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar” (1 milyon 65 bin dolar) fasılları izledi.