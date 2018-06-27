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27 Haziran 2018 10:58

Muğla’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Muğla’da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askeri şahıslardan FETÖ’nün mahrem ağabeyleri ile örgüt mensubu askerler arasında kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Muğla’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı kararı

27 Haziran 2018 10:58


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesinde oldukları tespit edilen rütbeli 6 kişiden 4’ünün başka illere tayininin çıktığı, iki kişiden birisinin gözaltına alındığı ve bir kişinin firarda olduğu açıklandı.


15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Marmaris’te suikast girişimi için gelen darbeci askerleri yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in FETÖ’nün mahrem ağabeyleriyle haberleştiği tespit edildi.




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