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01 Eylül 2018 13:05

Muğla’da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçışları organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 2’si yabancı 7 organizatör tutuklandı.

Muğla’da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

01 Eylül 2018 13:05


Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince 28 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda 20 Irak, 7 Filistin ve 2 İran uyruklu şahıs yakalanmış, organizatör oldukları değerlendirilen 2’si yabancı uyruklu 7 şüpheli de gözaltına alınmıştı.


Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine getirildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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