Muğla’da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince 28 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda 20 Irak, 7 Filistin ve 2 İran uyruklu şahıs yakalanmış, organizatör oldukları değerlendirilen 2’si yabancı uyruklu 7 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine getirildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.