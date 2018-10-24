Muğla'da ‘Güvesiz Petek Güvenli Bal' projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların büyük sorunlarından biri olan balmumu güvesine karşı proje başlattı.
6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde
tanıtımı yapılan proje kapsamında peteklerin saklama döneminde güvelerin verdiği zararların engellenmesi için çalışma yapılıyor. Koruma için peteklerin -30C'de 1 saat şoklama yapılması hizmeti randevu sistemine göre yapılacak. Faydalanmak isteyen arıcılar 0 252 214 50 70 - Dahili 3310 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabilecekler.
Şoklanmış ve paketlenmiş petekleri arıcılar evlerinde güvenle saklayabilecekler. Büyük bir sorunun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje 20 Aralık'a kadar sürecek.