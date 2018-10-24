Muğla'da ‘Güvesiz Petek Güvenli Bal' projesi

6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde

tanıtımı yapılan proje kapsamında peteklerin saklama döneminde güvelerin verdiği zararların engellenmesi için çalışma yapılıyor. Koruma için peteklerin -30C'de 1 saat şoklama yapılması hizmeti randevu sistemine göre yapılacak. Faydalanmak isteyen arıcılar 0 252 214 50 70 - Dahili 3310 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabilecekler.

Şoklanmış ve paketlenmiş petekleri arıcılar evlerinde güvenle saklayabilecekler. Büyük bir sorunun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje 20 Aralık'a kadar sürecek.