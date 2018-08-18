Muğla’da havadan karadan denetim

Ekipler 9 günlük tatil sürecinde tatilcilerin huzurlu bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için 24 saat boyunca görev yapacak.

Havadan karadan denetim

Türkiye’nin birçok bölgesinden tatil için araçları ile Muğla’ya gelecek tatilcilerin güvenliği ve trafikte ulaşımın rahat bir şekilde sağlanması amacıyla tüm büro personelleri de dahil olmak üzere görev yapacak. Başta Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sürücülerin rahat bir şekilde ilerlemelerini sağlamak amacıyla havadan helikopter ve drone ile ulaşımın rahatlatılması amaçlanıyor.

Helikopter bayram süresince havada olacak

Muğla’da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen helikopter bayram süresince havadan denetim yapacak. Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turistik ilçelerin yanında karayolu üzerinde sürekli havada ulaşımın aksamadan sürmesi için görev yapacak helikopterin yanı sıra, drone ile de özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uçuş sağlanacak.

20 kilometrede bir ekip görev yapacak

Bayram süresince 66 sivil ekip, 258 resmi ekip, 32 motorize, 30 yaya personeli, toplam her 20 kilometrede bir ekip görev yapacak. Tüm büro personelleri bayram tatili nedeniyle sahada görevlendirilirken, otogarlara takviye yapıldı. Otobüslerde seyahat eden vatandaşların rahat bir seyahat etmesi için de otogarlara takviye yapıldı. Tüm bu önlemlerin yanında 218 fahri trafik müfettişi de bayram tatili nedeniyle sahaya davet edildi. Trafik akışının rahatlatılması amacıyla 44 jandarma ile ortak denetim gerçekleştirilecek.

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, “Kurban Bayramı vesile ile ülkemiz genelinde olduğu gibi Muğla ilimizde de Kurban Bayramı’nın güvenli şekilde huzur içinde geçirilebilmesi, vatandaşlarımızın trafik güvenliği anlamında kazasız belasız bir Kurban Bayramı geçirebilmesi için bütün güvenlik tedbirleri en ince ayrıntısına kadar planlandı ve hayata konuldu. Bayram tatilinin başlamasından önce başlayıp son güne kadar yaklaşık 9-10 günlük bir süreyi kapsayacak şekilde titizlikle uygulanacaktır. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı vesilesi ile trafik tedbirlerinin tam anlamı ile hayata geçirilebilmesi anlamında personelimizin pek çoğunu, bürolarda görev yapan personelimiz de dahil olmak üzere trafik tedbirlerimiz çerçevesinde görevlendirdik. Gerek resmi ekiplerimiz, sivil ekiplerimiz, yaya devriyelerimiz, radar hız kontrollerimiz olmak üzere bayram süresince 907 personelimiz kurban bayramı trafik tedbirleri anlamında görev yapacaklardır. İlimizde bugün itibari ile yoğun bir geliş trafiğimiz var. An itibari ile çok şükür ölümlü bir kazamız gerçekleşmedi. Bayram müddetince hiçbir trafik kazası yaşanmaması adına bütün personelimiz ile 24 saat görev başındayız” dedi.