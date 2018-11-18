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Muğla'da ‘Hizmet' referandumu

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarı Yayla kırsal mahallesi sakinleri bağlı bulundukları CHP’li Yatağan Belediyesi’nden yeteri derecede hizmet alamadıklarını ileri sürerek referandum için ‘Evet’ veya ‘Hayır’ oyu kullandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarı Yayla kırsal mahallesi sakinleri bağlı bulundukları CHP'li Yatağan Belediyesi'nden yeteri derecede hizmet alamadıklarını ileri sürerek referandum için ‘Evet' veya ‘Hayır' oyu kullandı.


Yatağan ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Yukarı Yayla Mahallesi sakinleri, yıllardır hizmet anlamında mahalleye yatırım yapılmadığı gerekçesiyle Kavaklıdere Belediyesi'ne bağlanmak için imza topladılar. 380 nüfuslu Yukarı Yayla Mahallesi'nde 267 seçmenden 234'ü Kavaklıdere Belediyesine bağlanmak için önce Yatağan Kaymakamlığına, ardından Muğla Valiliğine dilekçe verdi. Seçmenlerden çoğunluğunun imza vermesi sonrası Yukarı Yayla Mahallesi İlkokulunda referandum için sandık konuldu.


Sabah başlayan oy verme işlemine mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Yaşlı-genç oy kullanmak için sandık başına giderken, Kavaklıdere ilçesine bağlanmak isteyenler ‘Evet', bağlanmak istemeyenler ise ‘Hayır' oyu kullandı. Oy sayımı tamamlandıktan sonra evet veya hayır da çıksa önce Kaymakamlığa, ardından Valiliğe tutanakla sonuçlar teslim edilecek.


Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada, “Kavaklıdere'ye mi geçeceğiz, yoksa Yatağan'da mı kalacağız diye oy kullandık. Hizmet alamadığımızı düşünüyoruz Yatağan Belediyesinden. O yüzden geçmek istedik. Vatana millete hayırlı olsun. Bilmiyorum artık sonu ne olur. Yatağan Belediyesinden hiçbir hizmet alamadık. Ellerin köylerinde her şeyler var. Bizim maalesef bir gecekondu gibi bir düğün salonu yaptırdılar. Herkes gülüyor karşıdan. Ellerin sokaklarında her şeyler var yapıldı, fakat biz her şeyden mahrum kaldık. AK Parti'ye oy verdiğimiz halde, AK Parti'li belediyeye gidelim oradan kazanalım dedik. Mevcut ilçeden hizmet alamadığımız için yapılıyor. Milletin şikayeti bu. Ben Yukarı Yayla'nın eski mahallesinde oturuyorum. 1976 yılında Orman Dairesinin yaptığı yollarla duruyor. Başta türlü hiçbir şey yok. Ufak tefek tamiratları insanlar kendi imkanları ile yaptırıyor. Bu mu yani belediyecilik hizmette” dedi.

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