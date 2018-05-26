Muğla’da “Huzurlu Sokaklar” uygulaması

Uygulamaya Muğla Emniyet Müdürlüğünün yanısıra, İlçe Belediye Başkanlıkları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli katıldı. Muğla genelinde gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar” uygulamasında 81 ekip ve 274 personel görev aldı. 4 dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada 33 sabit uygulama noktası, 121 umuma açık yer denetlemesi yapıldı. Yapılan denetlemeler sonucu 1502 şahıs sorgulanırken, yaralama suçundan aranmakta olan bir şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. 1 şahsa da 383 lira idari para cezası uygulandı. 106 aracın da sorgulandığı uygulamada araçlardan eksikleri görülen 10 araç ile ilgili olarak 4 bin 797 lira para cezası uygulanarak 2 araç trafikten men edildi.