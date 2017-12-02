Muğla’da İHA’ya 3 ödül

Ödül törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Kamil Köten, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Muğla’da faaliyet gösteren gazeteciler katıldı.

Törende konuşan Vali Civelek, basının demokrasinin en önemli vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getirerek, “Kamuoyunu zamanında, doğru, eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, tarafsız bir şekilde çok önemli bir mesleği icra eden değerli basın mensuplarımızın ödüllendirilmesi motivasyon açısından çok önemlidir. Kamuoyunu aydınlatmak üzere gece- gündüz , yaz-kış demeden özveriyle sorumluluk görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarına başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken İhlas Haber Ajansı (İHA) Yatağan Muhabiri Berna Kuş, Milas Muhabiri Çağrı Purma ve Marmaris Muhabiri Cihan Altut ödüle layık görüldü.