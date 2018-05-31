Muğla’da ihracat arttı, ithalat azaldı

Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 23’üncü il olurken, ithalatta ise 25’inci sırada yer aldı.

Muğla’dan, 2018 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Yunanistan’a yapılan ihracat 4 milyon 325 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan’ı sırasıyla 3 milyon 857 bin dolar ile Hollanda ve 3 milyon 738 bin dolar ile Almanya izledi.

Muğla’ya, 2018 yılı Nisan ayında en fazla ithalat yapan ülke Fas oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 915 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas’ı sırasıyla 3 milyon 922 bin dolar ile Moritanya ve 3 milyon 476 bin dolar ile Gürcistan izledi.

En fazla ihracatı yapılan fasıl “Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar” oldu.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Nisan ayında Muğla’da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar” (29 milyon 57 bin dolar). Bu fasılı sırasıyla “Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya” (3 milyon 723 bin dolar) ve "Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” (2 milyon 709 bin dolar) fasılları izledi.

En fazla ithalatı yapılan fasıl “Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” oldu. Nisan ayında, Muğla’da ithalatı en yüksek fasıl, ‘‘Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” (16 milyon 890 bin dolar) oldu. Bu fasılı ise; “Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar” (2 milyon 262 bin dolar) ve “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar” (2 milyon 28 bin dolar) fasılları izledi.