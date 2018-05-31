Muğla’da iki kişiye bir araç düşüyor

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da

toplam araç sayısı 484 bin 188’e ulaştı.

Muğla’da 2017 yılı Nisan ayında toplam araç sayısı 461 bin 669 iken, 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında bir artış göstererek 484 bin 188’e ulaştı. 953 bin nüfusa sahip Muğla’da ik kişiden biri araç sahibi.

Otomobil sayısı ise 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artışla 203 bin 882’yi gördü. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 203 bin 882 adet otomobil, 10 bin 2 adet minibüs, 4 bin 475 adet otobüs, 70 bin 435 adet kamyonet, 9 bin 306 adet kamyon, 152 bin 704 adet motosiklet, 32 bin 330 adet traktör ve 1054 adet özel amaçlı araç bulunduğu tespit edildi. Oransal olarak en fazla artış yüzde 8,4 ile otobüste gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 10 bin 894 adet ile otomobilde gerçekleşti.

2018 yılı Nisan ayında Muğla’da toplam 9 bin 112 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 bin 439 adet ile otomobil yer alırken, ardından 1782 adet ile motosiklet ve 1215 adet ile kamyonet geldi.