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Muğla'da İlber Ortaylı'ya büyük ilgi

Menteşe Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği’nin ikinci gününde Prof.

Menteşe Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği'nin ikinci gününde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde imza günü için sevenleri ile bir araya geldi.


Kitaplarını imzalatmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu günde belediye başkanları ile sohbet eden Ortaylı, “İlin adı Muğla, ilçenin adı ise Menteşe. Bu yanlış. İlin adı Menteşe ilçenin adı da Muğla olmalı” dedi.


Kültür ve Sanat Şenliği'nin ikinci gününde ayrıca çocuk etkinlikleri ve Nedim Celkan sergisinin açılışı yapıldı. Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Sünnet edilen 16 çocuk Muğla turu atmalarının ardından aileleriyle birlikte Menteşe Belediyesi önüne geldiler. Burada çocuklarla birlikte zeybek oynayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Toplumumuzun her kesimine hitap eden etkinlikler ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Şimdi de şenliğimiz kapsamında sünnet olan çocuklarımız ve aileleri ile bir aradayız” dedi. Başkan Gümüş sünnet edilen çocuklara altın takarak ailelerini tebrik etti.


Sünnet töreninin ardından Konakaltı Kültür Merkezinde; denizden çıkardığı balık, ahtapot gibi organik malzemeleri özel kimyasal işlemlerden geçirerek kurutarak tablolaştıran balıkadam Nedim Celkan'ın “Denizden gelen Sanat” isimli sergisinin açılışı gerçekleştirildi.


Şenliğin Pazar günü yapılması gereken etkinlikleri Meteoroloji'nin tropik fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.

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