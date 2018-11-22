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Muğla'da kaçak rakı operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Menteşe ilçesinde bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarının ardından belirtilen eve düzenlenen operasyonda el yapımı alkol ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Kaçakçılığı izleme, önleme ve araştırma kanunu kapsamında Menteşe İlçesinde M.B. isimli şahsın evinde kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisinin ardından alınan mahkeme kararı sonrası eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, yaklaşık 55 litre el yapımı rakı, 5 adet hava kabarcığı fermantasyon hortumu, 2 huni, alkol metre ölçeceği, içki kaynatmaya yarayan kazan ve düdüklü tencere ele geçirildi. Şüpheli M.B. hakkında Kaçakçılığı izleme, önleme ve araştırma kanununu muhalefet kapsamında işlem yapıldı.

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