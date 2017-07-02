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02 Temmuz 2017 20:21

Muğla’da kamu personeline sıcak tatili

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, ilimizde hava sıcaklığının 3Temmuz Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edildiğinden Muğla’daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü idari izinli sayılacak” denildi.

Muğla’da kamu personeline sıcak tatili

02 Temmuz 2017 20:21




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