Muğla'da Kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Muğla'da Menteşe-Ula karayolu Gülağzı kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, birisi ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ula istikametinden Menteşe istikametine seyir halinde olan Mestan Tuncer yönetimindeki 48 AAC 817 plakalı araç, Gülağzı kavşağına geldiğinde, kavşaktan Ula göleti istikametine kontrolsüz dönüş yapan Selman Öztoprak yönetimindeki 48 AU 985 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine 112 Acil Sağlık ambulansı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği ekipleri, polis ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri ve İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarırken, kaza yerinden Mestan Tuncer, Bayır muhtarı Serkan Avcı, Rus uyruklu Elvas Nazarova, Elif Sakık, Aysun Baytaş ve Yazgül Göksu'yu yaralı olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildiler. Yaralılardan Rus uyruklu Elvas Nazarova'nın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Kazada 48 AU 985 plakalı araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası jandarma ve polis trafik ekipleri güvenlik önlemi alırken, trafiği tek şeritten yönlendirdi. Kaza yerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anını kavşağa yakınında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Güvenlik kamerasında kaza anında kazada yaşamını yitiren 48 AU 985 plakalı aracın kavşaktan aniden karayoluna çıkışı ile Ula istikametinden gelen 48 AAC 817 plakalı aracın çarpışma anı ve araçların sürüklenmesi kaydedildi.