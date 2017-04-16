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16 Nisan 2017 00:27

Muğla’da kaza: 1 ölü

Muğla meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Muğla’da kaza: 1 ölü

16 Nisan 2017 00:27

Muğla-Aydın Karayolu Salihpaşalar mevkisinde karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Şahap Türköz isimli vatandaş otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; gece saat 22.15 sıralarında Salihpaşalar Mahallesi üzerindeki karayolunda yolun karşısına geçmeyen çalışan Şahap Türköz, Menteşe’den Yatağan istikametine seyir halinde olan Harun Akyüz yönetimindeki 48 YK 280 plakalı araç ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada savrulan Şahap Türköz, olay yerinde öldü. Araç sürücüsü Harun Akyüz yaralı olarak Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Muğla-Aydın karayolu kaza nedeniyle trafiğe tek şeritten verilirken, Bayır Jandarma Karakol ekipleri ve Emniyet Bölge Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.




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