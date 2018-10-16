Muğla'da kaza: 1 ölü

Muğla'da dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mestan Akkaya yönetimindeki 48 L 4764 plakalı araç Ula ilçe girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağ tarafındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç takla atarak 50 metre sonra durabildi. Araç içindeki sürücü Mestan Akkaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, Ula İlçe Emniyet Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.