Muğla’da kaza: 5 yaralı

Ula İlçesi Karabörtlen Mahallesi’nde Hüseyin Sevgi’nin kullandığı 48 NR 078 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçları devirip bir evin duvarını da yıkarak Mehmet Sarı isimli vatandaşın evin bahçesine girdi. Kazada sürücü Hüseyin Sevgi (43) ile otomobilde bulunan Begüm Sevgi (3), Tura Tiriş (7), Berrak Selim Karataş (11) ve Beyzanur Karataş (6) yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iki 112 Acil Servis Ambulansı ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.