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16 Haziran 2017 15:10

Muğla’da ‘Kimyasal’ tehdit paniği

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir giyim mağazasına kargo ile gelen paketin açılmasının ardından çalışanlar baş dönmesi, göz ve boğaz yanması, kaşıntı ile mide bulantısı rahatsızlığı yaşaması üzerine olay yerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri gönderildi.

Muğla’da ‘Kimyasal’ tehdit paniği

16 Haziran 2017 15:10

Saatli Kule Caddesi üzerindeki giyim mağazasında yaşanan olayın ardından KBRN ekipleri bölgeyi karantinaya alarak koli ve içindeki malzemeleri özel giysiler ile toplayarak incelenmek üzere İzmir’e gönderdi.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine UMKE ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri yönlendirildi. Ekipler, özel kıyafet giyerek mağazaya girdi. Mağaza çalışanı 5 kişi özel giyimli 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl açılan Dekontaminasyon Arındırma Ünitesine getirilerek tedaviye alındı. Giyim mağazası güvenlik şeridine alınırken, hastane çevresinde de güvenlik şeridi oluşturdu ve vatandaşlar yaklaştırılmadı.


Muğla Sağlık Müdürü Cihan Tekin, ihbar üzerine olay yerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk ettiklerini söyledi. Gözetim altına alınan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Tekin, “İlk müdahalede çalışanlarda baş dönmesi, göz ve boğaz yanması, kaşıntı ve mide bulantısı ı belirtileri tespit edilince ambulansla hastaneye getirilerek gözetim altına alındı. Mağaza bölgesinde yapılan incelemelerde ise herhangi bir radyasyon bulgusuna rastlanılmadı. Ancak gelinlik kolilerinde kimyasal madde olabileceği şüphesi üzerine ekipler tarafından el konuldu. İzmir’de yapılacak incelemenin ardından sonuç ortaya çıkacak” dedi.




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