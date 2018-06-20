Muğla’da konut satışları yüzde 6,8 azaldı

Bu satışların 651’i ilk satış, 1022’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,4’lük payla 21. sırada yer aldı.

- İpotekli satışlar yüzde 21,6 azaldı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 oranında azalış göstererek 449 oldu. 449 ipotekli satışın 184’ü ilk satış, 265’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 36 bin 865 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 30,8 olurken bu oran Muğla için yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 35,3 arttı

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artış göstererek 1224 oldu. Bu satışların 467’si ilk satış, 757’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Muğla’da Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artarak 69 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 854 konut ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova izledi.