Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 12:44

Muğla’da konut satışları yüzde 6,8 azaldı

Muğla’da konut satışları 2018 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında azalarak 1673 oldu.

Muğla’da konut satışları yüzde 6,8 azaldı

20 Haziran 2018 12:44

Bu satışların 651’i ilk satış, 1022’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,4’lük payla 21. sırada yer aldı.


- İpotekli satışlar yüzde 21,6 azaldı


Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 oranında azalış göstererek 449 oldu. 449 ipotekli satışın 184’ü ilk satış, 265’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 36 bin 865 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 30,8 olurken bu oran Muğla için yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 35,3 arttı


Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artış göstererek 1224 oldu. Bu satışların 467’si ilk satış, 757’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Muğla’da Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artarak 69 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 854 konut ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç